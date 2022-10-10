27
o
بيروت
31
o
طرابلس
14
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
14
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
خط الغاز العربي الى الواجهة من جديد .. ما علاقة ملف الترسيم ؟!
المحامية ميرفت ملحم Mirvat Melhem
|
Lebanon 24
10-10-2022
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بين كماشتي روسيا وأميركا بدت القارة العجوز في حالة ترنح بين الصمود والذهاب نحو الانهيار، نتيجة ازمة الطاقة العالمية التي تسببت بها الحرب الروسية الاوكرانية وما تبعها من عقوبات على روسيا التي تعتبر المُصدر الاكبر الى دول القارة في مقابل ارتفاع متزايد لاسعار الغاز والكهرباء الى مستويات قياسية ما نتج عنه انتقادات واسعة من دول الاتحاد الاوروبي الى الولايات المتحدة والنروج.
Advertisement
على حدة تلك الانتقادات لا سيما لناحية رفع الاسعار حوالى اربعة اضعاف،على حد تصريح الرئيس الفرنسي ايمونيل ماكرون مؤخراً، الا ان خيارات الدول الاوروبية تكاد في الظرف الحالي ان تكون معدومة في ظل اصطفافها الى جانب اوكرانيا في حربها ضد روسيا وبالتالي لا ملاذ لها في الوقت الحاضر سوى الجنوح على مضض نحو الولايات المتحدة الاميركية التي تبدو حتى الساعة المستفيد الاكبر من العقوبات على روسيا، اذ انها في العام 2021 اصبحت اكبر مورد للغاز الطبيعي الى الاتحاد الاوروبي وهي في طريقها لتصبح اكبر مُصّدر اجمالي للغاز الطبيعي. اضف الى ذلك انها تاريخيا لطالما كان شغلها الشاغل قائما حول كيفية حرمان روسيا من التحكم باوروبا وتمكنها من حيازة ورقة النفط والغاز التي تعد الورقة الذهبية التي تمكنها من بسط سيطرتها ونفوذها على المنطقة ككل.
من هنا لا يمكن استبعاد ملف ترسيم الحدود بين لبنان والعدو الاسرائيلي من خارطة التنافس وصراع المصالح الدولية، وهو، في هذه المرحلة، يكتسب اكثر من اي وقت مضى اهمية بالغة اظهرها الاهتمام الخارجي والدفع نحو تسريع انجازه وعلى راسه الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا. وهذا ما يعيدنا بالتاريخ الى ما بعد الحرب العالمية الاولى عندما اجل الحلفاء ابرام معاهدة الصلح حتى ينتهوا من الاتفاق على مصالحهم البترولية ففي نيسان العام 1920 تم توقيع اتفاقية "سان ريمو" والتي تقرر بموجبها وضع البلاد العربية حينها التي كانت ضمن الممتلكات العثمانية تحت وصاية بريطانية وفرنسا، حيث تقع العراق والاردن وفلسطين تحت الوصاية البريطانية ولبنان وسوريا تحت الوصاية الفرنسية. ولدى ظهور نفط كركوك العراق ونتيجة للضغط الاميركي وقعت الاطراف المتصارعة فرنسا وبريطانيا واميركا وهولندا اتفاقية نهائية العام 1927 ، وُضع من خلاله خريطة لاقليم الشرق الاوسط وعليها خط احمر يطوق تلك الاراضي ما عدا اراضي مصر والكويت باعتبارها في نطاق النفوذ البريطاني وتضمنت الاتفاقية بان تعمل المصالح البترولية التابعة لتلك الدول كفريق واحد متضامن في المنطقة.
بالطبع هذا المشهد يقودنا الى الذهاب ابعد في ملف الترسيم ونحو اي خط امداد يمكن للقارة العجوز التعويل عليه للاستفادة من غاز ونفط لبنان في حال وصل هذا الملف الى خواتيمه السعيدة. لاشك ان العين قد تذهب باتجاه "خط الغاز العربي" كاحد الاحتمالات القوية الواردة، وهو خط تم انشاؤه عام 2000 وهو يمتد من مصر وصولا الى تركيا عبوراً بالاردن وسوريا ولبنان. وكان من المفترض ان يضع الغاز العربي في السوق الاوروبية عبر وصله بخط "نابوكو" اي ممر الغاز الجنوبي العابر في الاراضي التركية الذي صمم لجلب امدادات الغاز من بحر قزوين وشرق آسيا الوسطى والشرق الاوسط لاوروبا لتحريرها من الحاجة للغاز الروسي. ولكن يبقى هذا الاحتمال معرضا للسقوط . فالهدوء الايراني الذي يعكسه حزب الله عبر الاحتكام لقرار الدولة اللبنانية في ملف الترسيم ، قد يمهد الحديث مجددا عن تعويم الاتفاق الايراني- السوري- العراقي الذي حصل عام 2011 والذي يهدف الى مد خط غاز ينطلق من ايران وصولا الى سوريا ولبنان عبر الاراضي العراقية بهدف ايصال غازها الى تركيا واوروبا. فهل سيكون لبنان على موعد مع تعقيدات جديدة بعد انجاز ملف الترسيم؟
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الكهرباء ستصبح 10 ساعات يومياً.. إليكم الموعد
Lebanon 24
الكهرباء ستصبح 10 ساعات يومياً.. إليكم الموعد
14:06 | 2022-10-09
09/10/2022 02:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر بقوّة.. هل بدأ هجوم "حزب الله" على "كاريش"؟
Lebanon 24
فيديو ينتشر بقوّة.. هل بدأ هجوم "حزب الله" على "كاريش"؟
12:45 | 2022-10-09
09/10/2022 12:45:22
Lebanon 24
Lebanon 24
شتاء قاسٍ بانتظار لبنان!
Lebanon 24
شتاء قاسٍ بانتظار لبنان!
01:45 | 2022-10-10
10/10/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال 24 ساعة.. هذا ما سيجري على صعيد المصارف
Lebanon 24
خلال 24 ساعة.. هذا ما سيجري على صعيد المصارف
16:56 | 2022-10-09
09/10/2022 04:56:42
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومات استخباراتية إسرائيليّة عن لبنان.. هل من حرب آتية؟
Lebanon 24
آخر معلومات استخباراتية إسرائيليّة عن لبنان.. هل من حرب آتية؟
12:32 | 2022-10-09
09/10/2022 12:32:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
المحامية ميرفت ملحم Mirvat Melhem
أيضاً في لبنان
06:00 | 2022-10-10
الملف الحكومي عالق عند شروط عون وباسيل.. وهذا جديد المعطيات
05:00 | 2022-10-10
المجلس النيابي على موعد مع تجدّد الإشتباك: مَن يدير أموال الصندوق السيادي للنفط والغاز؟
08:00 | 2022-10-10
جلسة 13 تشرين.. "سيناريوهات عدّة" ليس من بينها انتخاب رئيس!
07:34 | 2022-10-10
جعجع: نحنُ لا نخاف من "حزب الله" لأننا لا نخاف أصلاً
07:18 | 2022-10-10
التحالف اللبناني لحوكمة الطاقة طالب بالافصاح عن المعلومات المتعلقة بملف الترسيم
07:01 | 2022-10-10
ياسين جال في مختبرات البيئة والزراعة والغذاء في الجامعة الاميركية
فيديو
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
04:51 | 2022-10-09
10/10/2022 15:13:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارها مشهد القُبلة التي ظهرت فيه.. هكذا علّقت الممثلة اللبنانية (فيديو)
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارها مشهد القُبلة التي ظهرت فيه.. هكذا علّقت الممثلة اللبنانية (فيديو)
04:00 | 2022-10-09
10/10/2022 15:13:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا "تصطاد" المسيرات الأوكرانية "طرائدها الثمينة" من القوات الروسية.. فيديو يرصد
Lebanon 24
هكذا "تصطاد" المسيرات الأوكرانية "طرائدها الثمينة" من القوات الروسية.. فيديو يرصد
23:00 | 2022-10-08
10/10/2022 15:13:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact