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لبنان

وفد من حزب الله زار المطران اسكندر في الصالحية

Lebanon 24
10-10-2022 | 03:56
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زار وفد من "حزب الله" برئاسة مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر، المطران جورج إسكندر في دار العناية في الصالحية شرق صيدا، مقدما له التهنئة بتعيينه راعيا لأبرشية صور للروم الملكيين الكاثوليك، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه الكنسية، في حضور فاعليات من صيدا والجوار وحشد من المهنئين.
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وأفاد الحزب في بيان، أنه تم خلال اللقاء "استعراض للمستجدات السياسية والأمنية على الساحة الداخلية، وانعكاسها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي".
 
ودعا الجانبان إلى "ضرورة العمل بشكل مكثف وعاجل لتشكيل حكومة تعمل على إنقاذ لبنان من أزماته وتسهم في التخفيف من الاعباء المتزايدة على كاهل المواطنين".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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