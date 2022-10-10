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لبنان

كمين محكم في مغدوشة وتوقيف مطلوب بجرم محاولة قتل

Lebanon 24
10-10-2022 | 04:13
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أعلنت المديريّة العامة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـة انه في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات لملاحقة المطلوبين للقضاء، تقوم القطعات المختصة في الشعبة بتكثيف الجهود الاستعلامية لتحديد أماكن تواجدهم تمهيدا لتوقيفهم.

 

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها في محافظة الجنوب، توصّلت إلى تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين وهو المدعو:

 

    م. ع. (من مواليد عام ١٩٩١، لبناني)

 

المطلوب للقضاء بموجب مذكرة إلقاء قبض بجرم محاولة قتل، مذكرة توقيف بجرم محاولة قتل، خلاصة حكم بجرم مقاومة رجال سلطة، ومخالفة أنظمة إدارية.

 

وأضافت: بتاريخ 4-10-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشعبة كمينًا محكمًا في محلة مغدوشة نتج عنه توقيف المذكور.

 

وأودع القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه بناء على إشارة القضاء المختص.

 

 

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