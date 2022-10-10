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لبنان

من وزارة التربية.. تعميمٌ جديد للمدارس بشأن الوقاية من "الكوليرا" (صور)

Lebanon 24
10-10-2022 | 04:17
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أصدرت وزارة التربية تعميماً جديداً للمؤسسات التربويّة بشأن الإجراءات الوقائية من الأمراض الوبائية والمُعدية ومنها الكوليرا. 
 
وفي ما يلي نص التعميم في الصورة المُرفقة: 
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