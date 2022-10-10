من وزارة التربية.. تعميمٌ جديد للمدارس بشأن الوقاية من "الكوليرا" (صور)

أصدرت وزارة التربية تعميماً جديداً للمؤسسات التربويّة بشأن الإجراءات الوقائية من الأمراض الوبائية والمُعدية ومنها الكوليرا.

وفي ما يلي نص التعميم في الصورة المُرفقة:

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