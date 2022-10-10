آخر ما كُشف.. ملياراتٌ موجودة في لبنان وهذا هو الرّقم!

قال مُستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصاديّة سمير ضاهر إنّ "هناك حقوقاً للمودعين تبلغ 100 مليار دولار ويتواجد منها 30 مليار دولار"، معتبراً أن "انتفاضة 2019 كانت نتيجة التراكمات الاقتصادية والسياسات الخاطئة التي كان لبنان يعتمد عليها".

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