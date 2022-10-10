الاجواء الخريفية مستمرة.. اليكم تفاصيل الطقس في الايام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي المناطق الداخلية بينما تعود ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل.

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وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الخميس حيث يتحول الى متقلب. (معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول بين 21 و29 درجة).

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا يتحول تدريجا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل ودون تعديل يذكرعلى الساحل.

الثلاثاء: قليل الغيوم وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي المناطق الداخلية بينما تعود ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل.

الأربعاء: غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة فتتجاوز معدلاتها الموسمية.

الخميس: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، وارتفاع في نسبة الرطوبة مما يؤدي الى تكون الضباب بدءا من ارتفاعات منخفضة والذي يكون أي الضباب كثيف نسبيا على الجبال فتسوء معه الرؤية، كما تتساقط أمطار خفيفة متفرقة بين حين وآخر لذا نحذر من خطر الإنزلاقات على الطرقات.



- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 18 الى 28 درجة، فوق الجبال من 8 الى 18 درجة، في الداخل من 10 الى 27 درجة.



- الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا ومتقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و30 كم/ساعة.



- الانقشاع: جيد اجمالا. الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و70 %.



- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 26°م.



- الضغط الجوي: 1020 HPA أي ما يعادل: 765 ملم زئبق.



- ساعة شروق الشمس: 06,39 ساعة غروب الشمس: 18,10