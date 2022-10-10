Advertisement

لبنان

الاجواء الخريفية مستمرة.. اليكم تفاصيل الطقس في الايام المقبلة

Lebanon 24
10-10-2022 | 05:29
A-
A+
Doc-P-998839-638010024709580613.jpg
Doc-P-998839-638010024709580613.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي المناطق الداخلية بينما تعود ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل.
Advertisement
 
وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الخميس حيث يتحول الى متقلب. (معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول بين 21 و29 درجة).
 
 -الطقس المتوقع في لبنان:
 
 
الإثنين: غائم جزئيا يتحول تدريجا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل ودون تعديل يذكرعلى الساحل.
 
 
الثلاثاء: قليل الغيوم وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي المناطق الداخلية بينما تعود ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل.
 
 
الأربعاء: غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة فتتجاوز معدلاتها الموسمية.
 
 
الخميس: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، وارتفاع في نسبة الرطوبة مما يؤدي الى تكون الضباب بدءا من ارتفاعات منخفضة والذي يكون أي الضباب كثيف نسبيا على الجبال فتسوء معه الرؤية، كما تتساقط أمطار خفيفة متفرقة بين حين وآخر لذا نحذر من خطر الإنزلاقات على الطرقات.
 
 
- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 18 الى 28 درجة، فوق الجبال من 8 الى 18 درجة، في الداخل من 10 الى 27 درجة.
 
- الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا ومتقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و30 كم/ساعة.
 
- الانقشاع: جيد اجمالا. الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و70 %.
 
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.      حرارة سطح الماء: 26°م.

- الضغط الجوي: 1020 HPA              أي ما يعادل: 765 ملم زئبق.
 
- ساعة شروق الشمس: 06,39              ساعة غروب الشمس: 18,10
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-10-10
05:00 | 2022-10-10
07:00 | 2022-10-10
08:00 | 2022-10-10
07:34 | 2022-10-10
07:18 | 2022-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website