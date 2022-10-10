بيرم أطلق منصة توفير فرص العمل في قطر.. تسهيلات بخصوص الباسبورات؟

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أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، عن اطلاق منصة توفير فرص العمل في قطر، خلال مؤتمر صحفي في مكتبه بالوزارة، مشيراً إلى "اننا بجهد كبير جدا تم انجاز المنصة بصيغتها الجديدة المطورة وهي منصة وزارة العمل تسمح لأي مواطن وعامل وخريج ان يدخل ويسجل".وأوضح، أن "هناك خانة موجود فيها القطاعات التربوية والخدماتية وغيرها، وهناك خانة في الداخل خاص بالسوق القطري"، لافتاً إلى أن "دور الشركات القطرية هي بالدخول إلى المنصة والبحث عن مطلبهم ويرون كم شخص هو مؤهل للوظيفة".وأكد بيرم، أن "لا دور لنا في عملية التوظيف، ونحن على مسافة واحدة من كل اللبنانيين، والتعاطي سيكون بين القطاع الخاص والشباب اللبناني"، مضيفاً أن "الدور الذي عملناه هو تأمين المنصة، والتعاون مع وزارة العمل القطرية للبحث في الشكاوى من الجانبين".وبخصوص جوازات السفر، قال بيرم: "إتفقت مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لتسيهل أمر جوازات السفر لمن يحتاج ذلك ممن يتم توظيفهم في السوق القطري".