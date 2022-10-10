الجيش يكشف تفاصيل عملية أمنيّة في بريتال.. وصورٌ ترصدُ ما جرى ضبطُه

أوقِف المواطنون (ع.ط.) و(ل.ط.) و(إ.ط.) و(ج.ع.)، كما قُتِل المواطن (م.ط.) أثناء تبادل إطلاق النار، وهم مطلوبون بموجب عدة مذكرات توقيف بجرم تصنيع المخدرات والإتجار بها وسرقة السيارات.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/hkUx0E6Dhz
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 10, 2022
أوقِف المواطنون (ع.ط.) و(ل.ط.) و(إ.ط.) و(ج.ع.)، كما قُتِل المواطن (م.ط.) أثناء تبادل إطلاق النار، وهم مطلوبون بموجب عدة مذكرات توقيف بجرم تصنيع المخدرات والإتجار بها وسرقة السيارات.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/hkUx0E6Dhz
وقد ضُبِطَ معمل للكبتاغون ومعدات لتصنيع المخدرات، وأسلحة وذخائر وعدد من السيارات المسروقة.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/KvS7RgBCJB
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 10, 2022
وقد ضُبِطَ معمل للكبتاغون ومعدات لتصنيع المخدرات، وأسلحة وذخائر وعدد من السيارات المسروقة.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/KvS7RgBCJB