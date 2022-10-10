بيانٌ بشأن عمل المصارف.. إليكم ما سيجري خلال الأيام المقبلة

صدر عن جمعية مصارف لبنان البيان الآتي:



"نود أن نوضح انه بما يختص بالأيام المقبلة، المصارف تتابع نفس الإجراءات التنظيمية والامنية، أي الاكتفاء بخدمة الصراف الآلي للأفراد وخدمة الزبائن للشركات في الوقت الحاضر، ويتكفل كل مصرف بالإجراءات التنظيمية الخاصة به ضمن هذا الإطار".

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