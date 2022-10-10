ياسين جال في مختبرات البيئة والزراعة والغذاء في الجامعة الاميركية

جال وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين، في مختبرات البيئة والزراعة والغذاء في الجامعة الاميركية في بيروت، وكان في استقباله عميد كلية الزراعة والغذاء بالوكالة الدكتور عمار العلبي، ومدير المختبرات الدكتور محمد الابيض وجمع من الاساتذة وفنيي المختبر، وتم البحث في سبل التعاون بين الوزارة والمختبرات بما يخدم المصلحة العامة وحماية البيئة.

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وشدد ياسين خلال اللقاء على "أهمية التعاون بين الوزارة والجامعات في مجال الابحاث والمراقبة البيئية".

واختتمت الزيارة بجولة في أقسام المختبر وشرح عن كيفية أستلام العينات وطرق الاختبارات والتقنيات الحديثة المتاحة.