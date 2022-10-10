Advertisement

لبنان

التحالف اللبناني لحوكمة الطاقة طالب بالافصاح عن المعلومات المتعلقة بملف الترسيم

Lebanon 24
10-10-2022 | 07:18
A-
A+
Doc-P-998867-638010089056929353.jpeg
Doc-P-998867-638010089056929353.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت الهيئة العامة للتحالف اللبناني لحوكمة الطاقة اجتماعاً، في حضور عدد من أعضاء التحالف. 

وتطرق المجتمعون الى آخر المستجدّات التي تتعلق بملف ترسيم الحدود البحريّة، وأصدروا بياناً طالبوا فيه الدولة بـ"الإفصاح عن المعلومات المتعلّقة بملف ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة"، مشددين على "أهميّة الحفاظ على حقوق لبنان وعدم المساس بها".
Advertisement

كما طالبوا الدولة بـ"وضع جدول زمني بعد الانتهاء من الترسيم لعودة عمل الشركات الحاصلة على التراخيص ومن أجل تفعيل القطاع خاصّة أنه يعدّ قطاعا حيويّا للاقتصاد اللبناني".

وأكدوا "أهميّة البدء بورشة داخلية تشريعية تتضمن كل مشاريع القوانين التي تعنى بقطاع النفط والغاز والطاقّة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2022-10-10
02:30 | 2022-10-10
10:32 | 2022-10-10
10:10 | 2022-10-10
09:50 | 2022-10-10
09:47 | 2022-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website