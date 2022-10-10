التحالف اللبناني لحوكمة الطاقة طالب بالافصاح عن المعلومات المتعلقة بملف الترسيم

عقدت الهيئة العامة للتحالف اللبناني لحوكمة الطاقة اجتماعاً، في حضور عدد من أعضاء التحالف.



وتطرق المجتمعون الى آخر المستجدّات التي تتعلق بملف ترسيم الحدود البحريّة، وأصدروا بياناً طالبوا فيه الدولة بـ"الإفصاح عن المعلومات المتعلّقة بملف ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة"، مشددين على "أهميّة الحفاظ على حقوق لبنان وعدم المساس بها".

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كما طالبوا الدولة بـ"وضع جدول زمني بعد الانتهاء من الترسيم لعودة عمل الشركات الحاصلة على التراخيص ومن أجل تفعيل القطاع خاصّة أنه يعدّ قطاعا حيويّا للاقتصاد اللبناني".



وأكدوا "أهميّة البدء بورشة داخلية تشريعية تتضمن كل مشاريع القوانين التي تعنى بقطاع النفط والغاز والطاقّة".