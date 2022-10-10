دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً

يتم التداول في السوق الموازية عصر اليوم الإثنين بتسعيرة للدولار تتراوح ما بين 39650 - 39700 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وصباحاً افتتحت السوق الموازية على تسعيرة للدولار تراوحت ما بين 39550 - 39650 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.