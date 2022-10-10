قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إن المؤسف في لبنان هو أنّ هناك أخصاماً لا علاقة لهم بكل "ما نؤمن به من لبنان ودولة وحضارة وثقافة"، وقال: "هؤلاء يعيشون في دنيا أخرى مختلفة تماماً عن تلك التي نعيش فيها وبالتالي من أجل أن تتمكنوا من الفوز بالمواجهة".

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وفي كلمة له أمام وفدٍ من طلاب "القوات اللبنانية" في جامعة الـ"LAU" في معراب، قال جعجع: "نحنُ لا نخاف من حزب الله لأننا لا نخاف أصلاً، إلا أن ما يخيفنا فعلاً هو فقدان الأمل واليأس وليس الأمور الماديّة، فهذان العاملان يتفشيان في الوقت الراهن شيئاً فشيئاً في المجتمع اللبناني، من هنا يكمن دورك الطلاب الأساسي في التمسك بالأمل ولو كنتم لا ترون اليوم أي أفق أمامكم".