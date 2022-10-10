Advertisement

لبنان

جعجع: نحنُ لا نخاف من "حزب الله" لأننا لا نخاف أصلاً

Lebanon 24
10-10-2022 | 07:34
A-
A+
Doc-P-998873-638010097380288828.jpg
Doc-P-998873-638010097380288828.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إن المؤسف في لبنان هو أنّ هناك أخصاماً لا علاقة لهم بكل "ما نؤمن به من لبنان ودولة وحضارة وثقافة"، وقال: "هؤلاء يعيشون في دنيا أخرى مختلفة تماماً عن تلك التي نعيش فيها وبالتالي من أجل أن تتمكنوا من الفوز بالمواجهة". 
Advertisement
وفي كلمة له أمام وفدٍ من طلاب "القوات اللبنانية" في جامعة الـ"LAU" في معراب، قال جعجع: "نحنُ لا نخاف من حزب الله لأننا لا نخاف أصلاً، إلا أن ما يخيفنا فعلاً هو فقدان الأمل واليأس وليس الأمور الماديّة، فهذان العاملان يتفشيان في الوقت الراهن شيئاً فشيئاً في المجتمع اللبناني، من هنا يكمن دورك الطلاب الأساسي في التمسك بالأمل ولو كنتم لا ترون اليوم أي أفق أمامكم".
 
وأوضح أن "المشكلة في لبنان، أنه إلى جانب كل هذه المشاكل، هي أنّ الأفق مغلق"، وأضاف: "ولكن بالرغم من ذلك، أود منكم أن تحذو حذو الإعرابي في الصحراء الذي يعتمد على المعالم الطبيعيّة من أجل الإستدلال إلى سبيله، إلا أنه عندما تهب العواصف الرمليّة القويّة التي تحجب الرؤيا تماماً، يقوم الأعرابي دائمًا بغرس عصاه في الرمال بشكل جيد ويتشبث بها ليبقى مكانه ويقوم بلف رأسه بردائه لحماية وجهه من الرمال وينتظر انقضاء العاصفة، حيث يعود ليقف من جديد ويرى نقاط الإستدلال التي يعتمد عليها من أجل متابعة مسيرته".

وأضاف: "اليوم في عين العاصفة وعلينا أن نحذو حذو الإعرابي وأن نتشبث في مكاننا فكل واحد منا لديه نقطة إرتكاز معيّنة وعليه التمسك بها إلى حين انقضاء العاصفة، فالصبر مهم جداً في انتظار عودة الرؤيا واستئناف المسيرة".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2022-10-10
02:30 | 2022-10-10
10:32 | 2022-10-10
10:10 | 2022-10-10
09:50 | 2022-10-10
09:47 | 2022-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website