قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إن المؤسف في لبنان هو أنّ هناك أخصاماً لا علاقة لهم بكل "ما نؤمن به من لبنان ودولة وحضارة وثقافة"، وقال: "هؤلاء يعيشون في دنيا أخرى مختلفة تماماً عن تلك التي نعيش فيها وبالتالي من أجل أن تتمكنوا من الفوز بالمواجهة".
وفي كلمة له أمام وفدٍ من طلاب "القوات اللبنانية" في جامعة الـ"LAU" في معراب، قال جعجع: "نحنُ لا نخاف من حزب الله لأننا لا نخاف أصلاً، إلا أن ما يخيفنا فعلاً هو فقدان الأمل واليأس وليس الأمور الماديّة، فهذان العاملان يتفشيان في الوقت الراهن شيئاً فشيئاً في المجتمع اللبناني، من هنا يكمن دورك الطلاب الأساسي في التمسك بالأمل ولو كنتم لا ترون اليوم أي أفق أمامكم".
وأوضح أن "المشكلة في لبنان، أنه إلى جانب كل هذه المشاكل، هي أنّ الأفق مغلق"، وأضاف: "ولكن بالرغم من ذلك، أود منكم أن تحذو حذو الإعرابي في الصحراء الذي يعتمد على المعالم الطبيعيّة من أجل الإستدلال إلى سبيله، إلا أنه عندما تهب العواصف الرمليّة القويّة التي تحجب الرؤيا تماماً، يقوم الأعرابي دائمًا بغرس عصاه في الرمال بشكل جيد ويتشبث بها ليبقى مكانه ويقوم بلف رأسه بردائه لحماية وجهه من الرمال وينتظر انقضاء العاصفة، حيث يعود ليقف من جديد ويرى نقاط الإستدلال التي يعتمد عليها من أجل متابعة مسيرته".
وأضاف: "اليوم في عين العاصفة وعلينا أن نحذو حذو الإعرابي وأن نتشبث في مكاننا فكل واحد منا لديه نقطة إرتكاز معيّنة وعليه التمسك بها إلى حين انقضاء العاصفة، فالصبر مهم جداً في انتظار عودة الرؤيا واستئناف المسيرة".