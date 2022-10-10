أطلق النار عليه بسبب خلافات سابقة.. هذا ما حصل في إحدى المناطق

أصيب المواطن ع. ب. بطلق ناري من مسدس حربي من قبل المدعو أ.ه. بعدما أطلق النار عليه في بلدة ببنين العكاريّة، حسبما أفادت مراسلة "لبنان 24".



ونقل الجريح إلى إحدى مستشفيات المنطقة للعلاج. وإذ باشرت القوى الأمنيّة تحقيقاتها، عُلم انّ الاسباب تعود لخلافات سابقة بينهما.

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