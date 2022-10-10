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لبنان

أطلق النار عليه بسبب خلافات سابقة.. هذا ما حصل في إحدى المناطق

Lebanon 24
10-10-2022 | 08:20
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أصيب المواطن ع. ب. بطلق ناري من مسدس حربي من قبل المدعو  أ.ه. بعدما أطلق النار عليه في بلدة ببنين العكاريّة، حسبما أفادت مراسلة "لبنان 24".

ونقل الجريح إلى إحدى مستشفيات المنطقة للعلاج. وإذ باشرت القوى الأمنيّة تحقيقاتها، عُلم انّ الاسباب تعود لخلافات سابقة بينهما.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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