بري عرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات مع زواره

استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، وعرض معه الأوضاع العامة وشؤوناً تشريعية وإنمائية.

وبحث بري أيضاً آخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة مع النائب فؤاد مخزومي.

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وبعد اللقاء، قال مخزومي: "اللقاء مع دولة الرئيس كان في البداية لتهنئته بعيد المولد النبوي الشريف كما بحثنا ايضاً كافة المواضيع التشريعية، وكما هو معروف اننا لا زلنا نشرّع لمصلحة البلد ولعملية الاصلاح كما طرحنا ايضا امورا تخص العاصمة بيروت المياه الكهرباء والنفايات".



وأضاف: "كما تطرقنا الى الإستحقاقات المقبلة لاسيما استحقاق رئاسة الجمهورية وكان هناك توافق وإصرار، أنه يجب أن يتم هذا الإستحقاق بوقته وباسرع وقت، وأن يعمل الجميع من أجل مصلحة البلد، لانه بالنتيجة نريد ان نبني جميعاً هذا الوطن وأن لا يكون هناك مواجهة".

وفي سياق متصل، عرض الرئيس بري الاوضاع العامة والمستجدات السياسية، وشؤوناً تشريعية خلال لقائه النائب الدكتور غسان سكاف.

وقال سكاف: "اجتمعت مع دولة الرئيس وبحثنا بموضوع الانتخابات الرئاسية بالواقع نحن على مشارف فراغ رئاسي الذي يمكن ان يتبعه فراغ مؤسساتي الحقيقة اننا نعرف ان الازمة في لبنان هي أزمة سياسية نتج عنها ازمة اقتصادية ولكن هذه الازمة يمكن لها أن تُحل اذا حصلنا على الحد الادنى من التوافق السياسي نحنا في الواقع نعمل من اجل الحصول على توافق سياسي ينتج رئيسا للجمهورية يضمن هذا التوافق السياسي ، نحن نعمل من اجل تأمين حزمة ثقة بين كل الافرقاء هذا واجبنا كنواب وهذا ما نعمل عليه اليوم وان شاء الله نتمكن من ذلك".