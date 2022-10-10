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لبنان

اطلاق نار جراء خلاف بين شخصين في ببنين.. ولا أضرار

Lebanon 24
10-10-2022 | 09:50
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أفادت مراسلة "لبنان 24" انّه وفي محلة ببنين على طريق الري، حصل خلاف حول الميراث بين المدعو مصطفى ع. من جهة والمدعو سعيد م. من جهة ثانية، حيث اقدم الاول على اطلاق نار باتجاه المدعو سعيد من دون اصابته وفر الى جهة مجهولة.
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واقتصرت الاضرار على الماديات.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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