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لبنان

نائب رئيس الحكومة في واشنطن وهذا ما يفعله

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-10-2022 | 09:33
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عُلم ان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وصل اليوم الى الولايات المتحدة الاميركية للمشاركة في الاجتماعات الدورية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تستمر اسبوعا.
وسيجري الشامي سلسلة لقاءات تتناول الوضع اللبناني والاتفاق مع صندوق النقد والاتفاقات الموقعة مع البنك الدولي.
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