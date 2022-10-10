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لبنان

أبو فاعور من معراب: آن الأوان لأن تقدّم باقي الكتل مرشحيها للرئاسة

Lebanon 24
10-10-2022 | 09:33
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التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ملحم الرياشي. وقد تباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسية في البلاد.


 
وبعد اللقاء، لفت أبو فاعور إلى أنه "تطرق إلى موضوعين  خلال نقاشه مع جعجع، وهما تأليف الحكومة وانتخابات رئاسة الجمهورية".

 

وقال: "لا ضير في تأليف حكومة جديدة متوازنة ولكن لا خير في حكومة تمثل استلادا للعهد وهو في لحظاته الأخيرة، وإذا ما شكلت حكومة جديدة فهذا أمر جيد إلا أنه في حال لم تتشكل فلا داعي للخضوع للابتزاز في مسألة أن الحكومة الحالية غير قادرة على القيام بالمقام الدستوري لرئيس الجمهورية، باعتبار أن هذا الأمر محسوم بالرغم من أنه ليس هناك من يفضل الشغور أو الفراغ في سدة الرئاسة، ولكن إذا ما حصل هذا الأمر فهذه الحكومة كاملة المواصفات وقادرة على القيام بهذا الدور الدستوري على أكمل وجه".

 
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وفي موضوع الاستحقاق الرئاسي، أضاف أبو فاعور: "إن حزب القوات اللبنانية، حزب الكتائب اللبنانية، كتلة التجدد ونحن، دعمنا ترشيح النائب ميشال معوض، وهو بالنسبة لنا يستوفي الشروط الوطنية والسيادية لكي يكون رئيسا للجمهورية، فنحن قلنا ما لدينا ولكن ماذا عن باقي الكتل؟ فقد آن الأوان بالنسبة لهذه الكتل أن تقدم مرشحيها بعيدا من بعض طرق التصويت التعبيري بعدم ترشيح أشخاص معنيين، لأنه إذا ما كان المطلوب في نهاية المطاف الوصول إلى رئيس جامع يجمع عليه كل اللبنانيين ولا يشكل تحديا لأحد، فأعتقد أنه بات على الكتل الأخرى أن تتصرف في هذا الاستحقاق بشكل واضح وتقدم مرشحيها لكي نبحث في إمكانية الوصول إلى صيغة وفاقية، وعكس ذلك نحن نضيع مزيدا من الوقت على اللبنانيين في المزيد من المعاناة المعيشية الاقتصادية".

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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