"حزب الله".. الحكومة قبل الرئاسة

قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، عبر حسابه على "تويتر": "موقفنا كحزب الله أن تتألف الحكومة قبل إنتخابات رئاسة الجمهورية حتى لو بقيت أيام معدودة".



وأضاف: "الآن أصبح هذا الاهتمام بالنسبة لنا أكثر لأنَّ المهمة الأولى لهذه الحكومة أن تنقذَ لبنان من التخبط السياسي الذي يمكن أن يقع عندما يأتي وقت الاستحقاق الرئاسي".

Advertisement