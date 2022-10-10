"حزب الله".. الحكومة قبل الرئاسة

موقفنا كحزب الله أنْ تتألف #الحكومة قبل انتخابات رئاسة الجمهورية حتى لو بقيت أيام معدودة والآن أصبح هذا الاهتمام بالنسبة لنا أكثر لأنَّ المهمة الأولى لهذه الحكومة أنْ تنقذَ #لبنان من التخبط السياسي الذي يمكن أن يقع عندما يأتي وقت الاستحقاق الرئاسي.#الشيخ_نعيم_قاسم
— الشيخ نعيم قاسم (@shnaimkassem) October 10, 2022
موقفنا كحزب الله أنْ تتألف #الحكومة قبل انتخابات رئاسة الجمهورية حتى لو بقيت أيام معدودة والآن أصبح هذا الاهتمام بالنسبة لنا أكثر لأنَّ المهمة الأولى لهذه الحكومة أنْ تنقذَ #لبنان من التخبط السياسي الذي يمكن أن يقع عندما يأتي وقت الاستحقاق الرئاسي.#الشيخ_نعيم_قاسم