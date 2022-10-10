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لبنان

عمليات تهريب كبيرة للقمح والطحين.. ونقابة الافران: لفتح تحقيق!

Lebanon 24
10-10-2022 | 09:47
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 دعا رئيس نقابة الافران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان النقيب ناصر سرور، القضاء بـ"التحرك فورا للتحقيق في قضية نهب المال العام وتهريبه واحتكاره لصالح بعض كارتيلات التجار والمطاحن المحظية، وذلك بعد برنامج حكم الفاسد الذي سمعناه على "الجديد" وكشف تسجيلات صوتية وارقاما سألنا عنها مرارا وتكرارا ولكن لم نأخذ جوابا بخصوص كميات القمح المستوردة وجداول توزيع الطحين على الافران التي فضحت المستور فيها الاجهزة الامنية".
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وقال سرور في بيان: "لم نتفاجأ بالجريمة لأن هناك عمليات تهريب كبيرة للقمح والطحين يرافقها عمليات احتكار بين كارتيلات وتجار وصل الهدر فيها بالاطنان الى اكثر من 319000 طن قمح خلال عام 2020 وعام 2021أو ما يعادل 96 مليون دولار اميركي ما بين مرحلة قبل الدعم وما بعد الدعم".
 
 
وطالب سرور بـ"فتح تحقيق شفاف تتسلمه قيادة الجيش لمحاسبة المعتدين على اموال الشعب والمال العام، والذي ادى الى أزمات شهدنا فيها الشعب يذل على ابواب الافران بسبب طغمة فاسدة أبدعت بسرقة المال العام".
المصدر: الوكالة الوطنية
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