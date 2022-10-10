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لبنان

يمتهن السرقة في منطقة مرجعيون وجوارها.. هذا ما حلّ به!

Lebanon 24
10-10-2022 | 10:32
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صــــدر عـــــن المـديريـة العـامـة لقـوى الأمـن الداخـلي- شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

 
"في إطار المتابعة التي تقوم بها مفرزة النبطية القضائية في وحدة الشّرطة القضائية لملاحقة المطلوبين للقضاء.
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بتاريخ 9-10-2022، توافرت معلومات لهذه المفرزة عن مكان تواجد أحد المطلوبين في بلدة بفروه / قضاء النبطية.
على الأثر، قامت دورية من مفرزة النبطية القضائية بمداهمة مكان إقامته وألقت القبض عليه، ويدعى: ق. ر. (مواليد عام 2001، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بجرم سرقة.
بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على عدة عمليات سرقة خزّانات وأسلاك نحاسية من منطقة مرجعيون، بالاشتراك مع (أ. أ. من مواليد عام ١٩٩١، لبناني) -العمل مستمرّ لتوقيفه، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص".
 
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