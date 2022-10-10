الصليب الأحمر تسلّم من الهلال الاحمر السوري جثة إحدى ضحايا قارب الموت

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تسلّم الصليب الأحمر اللبناني من الهلال الاحمر السوري، عند نقطة العريضة الحدودية الساحلية البرية مع سوريا، جثة الطفلة الفلسطينية، ابنة مخيم نهر البارد نهال اسامة حسن، بعد أن تمكن ذووها من التعرف على جثمانها، وهي إحدى ضحايا القارب اللبناني الغارق قبالة الشاطئ السوري.وتم نقل جثمان الطفلة الضحية الى مخيم نهر البارد، حيث ستشيع عقب صلاة العصر في مقبرة خالد بن الوليد.