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لبنان

موقفٌ أميركي جديد بشأن لبنان.. هذا آخر كلام عن "الحدود البحرية"

Lebanon 24
10-10-2022 | 11:29
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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في تصريح لقناة "العربية" إنّ الولايات المتحدة تدعو إلى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وفي حينها بحسب الدستور اللبناني.
واضاف: "نريد حكومة في لبنان قادرة على إعادة ثقة شعبها وملتزمة بتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية ضرورية لإحداث تغيير والترويج لحكم رشيد ينقذ الاقتصاد".
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وعن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، قال: "إن الموفد الرئاسي الخاص في الملف آموس هوكشتاين على اتصال مع كل الأطراف ويعمل على حل الخلافات العالقة فيما المفاوضات في فصولها الأخيرة"، وأضاف: "ملتزمون بالتوصل إلى حل ونعتقد أن اتفاقاً مستديماً أمر ممكن وبمتناول اليد".
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