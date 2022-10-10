تطوّر جديد.. هل تسلّم لبنان حقاً مسودة "اتفاق الترسيم"؟

أفادت مصادر سياسية لقناة "العربية" أن الوسيط الأميركي آموش هوكشتاين سلم لبنان وإسرائيل مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية.

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ومن جهتها، أفادت معلومات قناة "الجديد" أن لبنان لم يتسلم بعد حتى الساعة أي مسودة من الوسيط الاميركي على عكس كل ما أشيع.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قد قال في تصريح لقناة "العربية" إنّ الولايات المتحدة تدعو إلى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وفي حينها بحسب الدستور اللبناني.



واضاف: "نريد حكومة في لبنان قادرة على إعادة ثقة شعبها وملتزمة بتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية ضرورية لإحداث تغيير والترويج لحكم رشيد ينقذ الاقتصاد".



وعن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، قال: "إن الموفد الرئاسي الخاص في الملف آموس هوكشتاين على اتصال مع كل الأطراف ويعمل على حل الخلافات العالقة فيما المفاوضات في فصولها الأخيرة"، وأضاف: "ملتزمون بالتوصل إلى حل ونعتقد أن اتفاقاً مستديماً أمر ممكن وبمتناول اليد".