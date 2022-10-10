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لبنان

هل تسلّم لبنان حقاً مسودة جديدة لاتفاق الترسيم؟

Lebanon 24
10-10-2022 | 13:20
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ذكرت قناة "العربية"، اليوم، أن لبنان تسلم من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مسودة جديدة لإتفاق ترسيم الحدود البحرية.
 
من جهتها، نفت قناة "الجديد" ما نشرته "العربية"، مشيرة إلى أن "لبنان لم يتسلم حتى الساعة أي مسودة للاتفاق". 
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بدورها، نفت مصادر في رئاسة الجمهوريّة لـ"لبنان24" ما يتم تناقله عبر وسائل الاعلام عن تحديد موعد لتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي.
 
وأشارت المصادر إلى أن الكلام الذي يزعم تحديد تاريخٍ معين للتوقيع هو كلام عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً، وأضافت: "المسودة الخاصة بالاتفاقية لم تنته، علماً أن لبنان لم يتسلم حتى الآن أي ورقة جديدة بشأن المقترح الأميركي الخاصة بالترسيم".
 
وأفاد مصدر رسمي أميركي للـ"أم تي في" أن "المنسق الرئاسي الخاص آموس هوكستين يواصل مشاركته القوية لإنهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية ونحن على اتصال وثيق مع الإسرائيليين واللبنانيين".
 
وأضاف المصدر: "هذه مرحلة حرجة في المفاوضات لكنّ الفجوات ضاقت ولا نزال ملتزمين بالتوصّل إلى حل ومن الممكن التوصل إلى تسوية دائمة".
 
 
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