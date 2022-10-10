Advertisement

لبنان

خبرٌ ينتشر عن تحديد موعد "إتفاق الترسيم".. هذا ما كُشف بشأنه

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-10-2022 | 13:03
A-
A+
Doc-P-998963-638010292292968261.jpg
Doc-P-998963-638010292292968261.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفت مصادر في رئاسة الجمهوريّة لـ"لبنان24" ما يتم تناقله عبر وسائل الاعلام عن تحديد موعد لتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي.
 
Advertisement
وأشارت المصادر إلى أن الكلام الذي يزعم تحديد تاريخٍ معين للتوقيع هو كلام عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً، وأضافت: "المسودة الخاصة بالاتفاقية لم تنته، علماً أن لبنان لم يتسلم حتى الآن أي ورقة جديدة بشأن المقترح الأميركي الخاصة بالترسيم". 
 
إلى ذلك، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول في الإدارة الأميركية قوله إنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، لكنه بات قريباً جداً". 
 
بدورها، قالت مصادر شركة "إنيرجيان" لقناة الـ"MTV" إن "الاختبارات على حقل كاريش مستمرة والانتاج سيبدأ فور الوصول الى المعايير المطلوبة من الشركة".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2022-10-10
16:55 | 2022-10-10
16:47 | 2022-10-10
16:32 | 2022-10-10
16:00 | 2022-10-10
15:20 | 2022-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website