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لبنان

حديثٌ عن "هجمات احتياليّة" قد تُهدّد اللبنانيين.. ماذا سيحصل؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-10-2022 | 13:36
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خلال الساعات القليلة الماضية، أطلق وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، "منصة لتوفير فرص العمل للبنانيين في السوق القطرية".

فعلياً، فإن هذه المنصة باتت متوفرة ضمن موقع وزارة العمل الالكتروني، وبإمكانِ أي مواطنٍ الولوج إليها لاختيار حقل العمل الذي يُريد وتقديم بياناته الشخصية عبرها، على أن تتولى الشركات القطرية المرتبطة بتلك المنصّة اختيار المناسب لها من المُتقدّمين. 
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وإثر إطلاق تلك المنصة، تحدث خبراءٌ تقنيون عن مخاطر قد تُهدد مستخدميها، إذ اعتبروا أن المنصة من الناحية الأمنية والسيبرانية غير آمنة.
كذلك، رأى الخبراء أن اللبنانيين قد يكونوا على موعد مع سلسلة محتملة من الهجمات الاحتيالية عبر استخدام المعلومات الشخصية التي يتم نشرها علناً من دون أن يكون هناك أدنى نوع من الحماية للخصوصية. 

وبحسب تلك الآراء، فإن الهفوات الموجودة ضمن المنصة قد تُمكن المقرصنين من الاستحصال على البيانات واستخدامها للوصول إلى الضحايا، وقد تكون عمليات الاصطياد من خلال التواصل عبر الإيميل أو سرقة حسابات منصات التواصل وغيرها من العمليات. 

"لبنان24" تواصل مع وزير العمل مصطفى بيرم، فأكّد أن "الوزارة عملت على الجانب الأمني للموقع، والفرق التقنية أعطت هذا الأمر أهمية كبرى"، وأضاف: "ومن أجل الحفاظ على أكبر قدر من السريّة التامة، سأقوم شخصياً يوم غدٍ بالتنسيق مع المسؤولين التقنيين لتحصين المنصة أمنياً كي لا يحدث أي تسريب للبيانات أو استغلال لها".

وختم: "كل أمرٍ يحمي اللبنانيين ومعلوماتهم سنبادر إليه وهذه مسؤولية أساسية، والهدف من المنصة كما يعلم الجميع هو توفير العمل للبنانيين في دولة قطر الشقيقة التي تسعى إلى دعمنا بكل الوسائل والقدرات".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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