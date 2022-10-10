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لبنان

خبر يهمّكم جداً بشأن دولار "صيرفة".. إليكم ما سيجري قريباً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-10-2022 | 14:07
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قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ "العديد من المصارف استأنفَ قبول طلبات منصة صيرفة للمواطنين، وذلك بعد توقفها لفترة قصيرة". 
ولفتت المصادر إلى أنّ "بعض المصارف تبحث خطة تقضي بتمكين الزبائن من إيداع أموالٍ بالليرة اللبنانية عبر الصرّافات الآلية وتحويلها إلى الدولار استناداً لسعر صيرفة، وذلك من دون الحاجة إلى الدخول إلى الفرع".
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ولفتت المصادر إلى أن "عملية الايداع ستكون مباشرة، وعلى المُستفيد إيداع مبلغ بالليرة اللبنانية يُناهز الـ400 دولار على أساس سعر دولار صيرفة، على أن يتقاضاه عبر الصراف الآلي بالدولار بعد 3 أيام".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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