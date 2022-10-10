جديد كورونا في لبنان.. هذه آخر الأرقام

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1216919.

كما وسجل لبنان حالة وفاة واحدة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10687.