العثور على جثّة في بيروت.. ما الذي كُشف عنها؟

أفادت مندوبة "لبنان24" في بيروت بأنه تمّ العثور على جثة الشاب اللبناني "خ.ح." (29 عاماً) على شاطئ الرملة البيضاء - بيروت.

ووفقاً للمصادر، فإن الطبيب الشرعي تولى الكشف على الجثة، وتبيّن أن سبب الوفاة هو الغرق.