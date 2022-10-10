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لبنان

العثور على جثّة في بيروت.. ما الذي كُشف عنها؟

Lebanon 24
10-10-2022 | 14:30
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أفادت مندوبة "لبنان24" في بيروت بأنه تمّ العثور على جثة الشاب اللبناني "خ.ح." (29 عاماً) على شاطئ الرملة البيضاء - بيروت.
ووفقاً للمصادر، فإن الطبيب الشرعي تولى الكشف على الجثة، وتبيّن أن سبب الوفاة هو الغرق.
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