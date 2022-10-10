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لبنان
بيانٌ من هيئة إدارة السير: لا معاملات لتسجيل السيارات هذا الأسبوع
Lebanon 24
10-10-2022
|
15:20
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أفادت هيئة إدارة السير والاليات والمركبات في بيان، اليوم الإثنين، عن "توقف معاملات تسجيل السيارات كافة لهذا الاسبوع أيضاً"، مبدية اعتذارها عن استقبال المواطنين والمعقبين لدى دائرة التسجيل في كل اقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات.
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وأعلنت الهيئة أنها "ستفتح أبوابها نهاري الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع لجميع معاملات السوق، ويومي الخميس
والجمعة لإجراء كل أنواع الكشف الميكانيكي على الآليات".
واشارت إلى أنه "سيتم اصدار بيان حول طبيعة العمل للاسابيع المقبلة في حينه".
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