مزاعم إسرائيلية جديدة بشأن اتفاقية الترسيم.. ماذا فيها؟

زعمت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين أنّ "لبنان تراجع عن التعديلات الجوهرية التي رفضتها إسرائيل في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان".

من جهته، ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي أن مسؤولاً أميركياً رفيع المستوى أكد "اقتراب لبنان وإسرائيل للاتفاق على الترسيم"، مشيراً إلى أنّ "الأميركيين أوضحوا أن الاتفاق النهائي المعدل الذي تم تسليمه إلى لبنان وإسرائيل هو النص النهائي، ولن يتم إجراء مفاوضات أخرى".

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