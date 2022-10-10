مزاعم إسرائيلية جديدة بشأن اتفاقية الترسيم.. ماذا فيها؟

زعمت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين أنّ "لبنان تراجع عن التعديلات الجوهرية التي رفضتها إسرائيل في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان".
من جهته، ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي أن مسؤولاً أميركياً رفيع المستوى أكد "اقتراب لبنان وإسرائيل للاتفاق على الترسيم"، مشيراً إلى أنّ "الأميركيين أوضحوا أن الاتفاق النهائي المعدل الذي تم تسليمه إلى لبنان وإسرائيل هو النص النهائي، ولن يتم إجراء مفاوضات أخرى".
وكان مصادر في رئاسة الجمهوريّة نفت لـ"لبنان24"
ما يتم تناقله عبر وسائل الاعلام عن تحديد موعد لتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي.
وأشارت المصادر إلى أن الكلام الذي يزعم تحديد تاريخٍ معين للتوقيع هو كلام عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً، وأضافت: "المسودة الخاصة بالاتفاقية لم تنته، علماً أن لبنان لم يتسلم حتى الآن أي ورقة جديدة بشأن المقترح الأميركي الخاصة بالترسيم".
إلى ذلك، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول في الإدارة الأميركية قوله إنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، لكنه بات قريباً جداً".
بدورها، قالت مصادر شركة "إنيرجيان" لقناة الـ"MTV" إن "الاختبارات على حقل كاريش مستمرة والانتاج سيبدأ فور الوصول الى المعايير المطلوبة من الشركة".