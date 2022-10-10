مقدمات النشرات المسائية

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يشهد الاسبوع الطالع حركة لافتة فالاتفاق على الترسيم الحدودي البحري الجنوبي سائر في الاتجاه الصحيح ولبنان باق على شروطه ورد الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين الذي سيصل الى المعنيين اللبنانيين سيحمل معه ايجابيات ولن يكون لبنان محرجاً لتقديم أي تنازل.وقد اكد رئيس الجمهورية اليوم ان المفاوضات غير المباشرة التي يتولاها هوكشتاين قطعت شوطا متقدما وتقلصت الفجوات التي تم التفاوض في شأنها الأسبوع الماضي واعتبر الرئيس عون ان الوصول الى اتفاق لترسيم الحدود البحرية الجنوبية يعني انطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة الامر الذي سوف يحقق بداية دفع جديد لعملية النهوض الاقتصادي.وفيما العين على الملف الحكومي الذي دخل في دائرة الجمود اذ ان الاتصالات الحكومية باردة بين القصر الجمهوري والسراي الحكومي خصوصا بعد الكلام الذي أدلى به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاسبوع الفائت من أن الأولوية المطلقة يجب أن تكون راهناً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لأن وجود الرئيس اساسي لتشكيل حكومة جديدة وليس العكس فان الانظار تتجه الى جلسة انتخاب رئيس الحمهورية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري الخميس المقبل وهي الثانية علما ان الطبخة الرئاسية لم تنضج بعد كما ترقب الاوساط المتابعة الزيارة التي ستقوم بها بدءا من مساء الخميس المقبل وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الى بيروت في اطار الاهتمام الفرنسي ياستحقاقات الرئاسة والحكومة والترسيم.وعلى المسار الصحي الوبائي متابعة حثيثة من قبل المعنيين خصوصا من قبل وزارة الصحة ووزارة التربية مع بدء العام الدراسي وفي هذا الاطار يرأس الرئيس نجيب ميقاتي عند التاسعة من صباح الغد اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بموضوع انتشار الاوبئة في السراي الحكومي.الترسيم يتقدم بخطى بطيئة لكن ثابتة، حتى الآن على الاقل. الخارجية الاميركية أعلنت ان آموس هوكستين على اتصال بكل الاطراف، ويعمل على حل الخلافات العالقة وان المفاوضات في فصولها الاخيرة. الموقف الاميركي الواضح لاقاه موقف لبناني عبّر عنه رئيس الجمهورية، الذي أمل في انجاز كل الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية خلال الايام القليلة المقبلة. وبين الموقفين اجواء منقولة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب فحواها ان المفاوضات تسير بشكل ايجابي، وان الامور التي لا تزال عالقة تقنية وليست جوهرية. تزامنا، شركة "انرجين" تواصل اجراء اختباراتها، ما يفترض تسريعا لملف الترسيم. لكن رغم الايجابيات فان التساؤل الاساسي يبقى. اذ هل تنجح الضغوط الاميركية في انجاز الترسيم قبل اجراء الانتخابات الاسرائيلية، ام ان شبح نتنياهو سيمنع يائير لابيد من اتخاذ القرار الصعب قبل ثلاثة اسابيع من انتخابات مفصلية في تاريخ اسرائيل؟رئاسياً، جلسة الخميس ستـنعقد على الارجح والنصاب مؤمن، رغم مقاطعة تكتل "لبنان القوي" مبدئيا لها، لمصادفتها في الثالث عشر من تشرين الاول. واذا لم يؤجل بري الجلسة، فان اصوات ميشال معوض ستتساوى مع الاصوات البيض، فيما سيصوت تكتل الاعتدال بورقة مكتوبٌ عليها لبنان . اما التغييريون فسيحددون غدا المرشح الذي سيضعون اسمَه في صندوقة الاقتراع.ماليا، المصارف لن تفتح ابوابَها غدا، وسيكون على الافراد الاستعانة بالصراف الالي لتلبية حاجاتهم، فيما تقتصر خدمة الزبائن داخل المصارف على الشركات. في هذا الوقت شهدت قضية تفجير مرفأ بيروت تطورا لافتا تمثل في اعلان رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود عدمَ حضوره جلسة َ الغد التي دعا اليها وزير العدل هنري خوري لانها تمسُ استقلالية َ السلطة القضائية. فالى اين سيؤدي هذا الفصل الجديد من التجاذب بين السلطتين التنفيذية والقضائية؟ وهل كـُتب على قضية تفجير المرفأ ان تبقى في الادراج، لأن المنظومة السياسية الحاكمة والمتحكمة لجأت الى كل الاساليب والوسائل حتى تحقق هدفـَها المتمثل في خنق الحقيقة وتعليق العدالة؟خطفت الحرب الروسية - الأوكرانية الأنظار وتصدرت واجهة الأحداث العالمية بعد دخولها مرحلة الضربات الموجعة والعميقة. موسكو ردت اليوم على تفجير القرم بسلسلة ضربات صاروخية إستهدفت مواقع عسكرية في عمق العاصمة الأوكرانية كييف كما في مدن وسط البلاد بالتوازي مع تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه كان لا بد من الرد على انفجار القرم ومتوعدا برد أقسى إذا ما إستمرت الإعتداءات على روسيا.وعلى جمر الحرب ورمادها يزداد الإنقسام الدولي عمقا حيث تداعت الدول السبع لعقد اجتماع طارئ بموازاة تصعيد في تصاريح القادة الأوروبيين ما يعني أن تردادات الإشتباك ستتوسع رقعته لا سيما مع إعلان روسيا وبيلاروسيا عن حلف إقليمي بمواجهة ترسانة الناتو.عند حدود البحر ساعات قليلة ويتسلم لبنان المسودة النهائية التي صاغها الوسيط الأميركي في الترسيم البحري بعد ختم النقاشات والجولات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي كما أكد هوكشتاين لرئيس الجمهورية في إتصال أجراه معه يوم أمس.وبإنتظار ما ستتضمنه المسودة يستند لبنان على وحدة موقف إستجمع فيه كل عناصر قوته لمنع العدو الصهيوني من سرقة حقه في ثرواته الطبيعية وكل التهويل الصهيوني على أبواب إنتخابات الكيان لا يعني لبنان الذي يتمسك بحقه كاملا وملتزما بالثوابت التي عبر عنها للوسيط الأميركي وفق ما أكد المكتب السياسي لحركة أمل الذي دعا أيضا إلى فتح المسارات المغلقة عبر الحوار من أجل الوصول إلى توافق على إنتخاب رئيس للجمهورية تكون قوته في قدرته على جمع اللبنانيين.بحرُه برُه درةُ الرئيسينوحيث لا رئيسَ جمهورية منتخبٌ هذ الشهر ولا رئيسَ حكومة ٍ سينام في بعبدا لانجاز التشكيلة فإن الترسيمَ البحري انتقل الى البر السياسي وخرج الى مواعيدَ بدأت تتحّضرُ للتوقيع في الناقورة .ليس هناك من تاريخٍ دقيق لكن الرئيس ميشال عون تحدث عن انجاز كل الترتيبات ِالمتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية خلال الأيام القليلة المقبلة وكشف ان المفاوضاتِ غيرَ المباشرة التي يتولاها الوسيط ُالأميركي اموس هوكشتاين قطعت شوطاً متقدماوتقلصت الفجوات التي جرى التفاوض حولَها خلال الأسبوع الماضي.واستنادا الى ما هو مرسوم فإن الرؤساء يفترض ان يكونوا قد دققوا في الملاحظات الاسرائيلية المرسلة بواسطة هوسكتين الى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وان هذا التدقيق سيكون على المسّودة الاخيرة التي لم تعد محلَّ نزاع الا على بضعِ عبارات لا تقع في الجوهر .ويتقدم ملف الترسيم بخطى ً متسارعة متجاوزا ً الحقول َ الرئاسية ونزاعاتِ تشكيل الحكومة والتي ذهبت آمالُها مع الريح بعد تضخم شروطِ التيار الوطني الحر .لكن سقوط الاستحقاقين الرئاسي والحكومي لم يعفِ المسؤولين والنواب من الاستمرار في رسم المزايا والمواصفات .واليوم كشف حزب الله عن جزء من البروفايل للرئيس العتيد وازاح الستارة مرتفعاته وقيمه .وبتغريدة من نائب رئيس الحزب الشيخ نعيم قاسم وضع حزب الله اولى المقادير فهو يريده رئيسا منفتحا ومرنا ويعالج القضايا الشائكة بالحوار وليس مستسلما للاجنبي.وإذ استبعد قاسم رئيس التحدي فإن فريق المعارضة يمتّن مشروعَه بتعزيز اصوات النائب ميشال معوض مستفيدا من فرصة ان زعيم الحزب التقدمي لم يبدّل رأيه لغاية الان بالمرشح معوض وهو شدّ اواصرَه اليوم في لقاء جمع بين رئيس حزب القوات سمير جعمع والنائب وائل ابو فاعو الذي دعا الكتل الأخرى الى أن تتصرّفَ في الإستحقاق الرئاسي بشكلٍ واضح وأن تُقدُّم مرشحيها لكي نبحثَ في إمكانِ الوصول إلى صيغةٍ وفاقيّة.وصيغة الوفاق لا يبدو انها سقتنع التغييرين الثلاثةَ عشرَ ولا نواب "لبنان" الذين بجزء منهم اكدوا انهم سيعادون انتخابَ هذا الخيار او اعتماد تسمية " لبنان الجديد " في جلسة الخميس "الفارطة" عملياً .وعلى الرئاسة وتشكيل الحكومة يتوجه رئيس التيار جبران باسيل غدا الى بكركي لازالة أثار زيارة الرئيس ميقاتي الى الراعي والتي في حينه رمى رئيس الحكومة باثقال التعطيل على باسيل. وتقول معلومات الجديد ان نواب التكتل سوف ينضمون الى الاجتماع في بكركي بعد خلوة مع جبران والذي ستكون وظيفتُه محوُ الآم ميقاتي عن اذهان سيد الصرح لاسيما وان ميقاتي ابلغ الراعي انه لا يستطيع منح التيار كل الوزراء المسيحين .ومن هنا جاء اجتماع المطارنة الموارنة ليؤكد على تسهيل الحكومة وعدم استغالال هذا الاجراء ومن دون سيطرة اي حزب على الحكومة الجديدة.وباختصار فإن زيارة باسيل الى الراعي تجري ضمن اطار الغسيل الوزاري وازالة بقع ميقاتي لكن البطريرك الراعي يتمتع بحكمة يميز فيها الواشي من العامل على التأليف بلا ضغوط .وبغياب الحكم والحكومة والمرشح القوي رئاسيا المتربع على الحاصل النيابي فإن الرئيس سهيل عبود كان اليوم الاقوى وقلبَ الطاولة على وزير العدل وجلسته التي ضرب فيها الاسس العدلية. وفي بيان صادم للجميع اعلن رئيس مجلس القضاء الاعلى الانتفاضة على التدخل السياسي الذي اسماه ب"السافر". وتحدث عن حملات ممنهجة ومتمادية، تضمّنت تجنياتٍ وإفتراءاتٍ وتهجّماتٍ وتجاوزات. وفي سطور خرج فيها عن صمته قال "إن مراسيم التشكيلات القضائية العامة والجزئية، ما زالت تنتقل وتُستعاد وتُحفظ في أدراج المراجع الرسمية المختصة، لأسبابٍ غير قضائية، وإنّ التدخلاتِ السياسية في القضاء، الحاصلة من الجهات والمراجع المختلفة، صراحةً أو ضمناً، سكوتاً أو تجاهلاً، ساهمت وتساهم في ضرب الثقة بالأداء القضائي. وهي ظهرت بوضوح من خلال ما سُمّيَ بـ"تسوية" الغُرف لدى محكمة التمييز، كما يتظهّر التدخل ُالسياسي، من خلال دعوة وزير العدل إلى إجتماعٍ لمجلس القضاء الأعلى، ووضعه لجدول أعماله، وذلك في سابقةٍ لها مبرراتها السياسية لا القضائية،في ضوء ما تقدّم، اعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى مقاطعتَه جلسة الغد .بعدَ كلِّ الرسائلِ الاسرائيليةِ التهويليةِ حيناً والمربَكةِ احياناً، أرسلَ المبعوثُ الاميركيُ عاموس هوكشتاين صيغتَه النهائيةَ لاقتراحِ الترسيمِ البحري بعدما أخذَ بملاحظاتِ لبنانَ والعدوِ الصهيوني، على ان يدرسَ كلُّ طرفٍ الصيغةَ النهائيةَ ويرسلَ جوابَه عليها..ومعَ كثرةِ الاسئلةِ والتحليلات، والاستنتاجاتِ والاُمنيَّات، فانَ رسالةَ رئيسِ الجمهوريةِ العماد ميشال عون اليومَ حملت أملاً بانجازِ كلِّ الترتيباتِ المتعلقةِ بترسيمِ الحدودِ البحريةِ الجنوبية خلالَ الأيامِ القليلةِ المقبلة كما قال، فالمفاوضاتُ غيرُ المباشرةِ قَطعت شوطاً متقدماً بحسَبِ الرئيس عون، وبحسَبِ ما يَعرفُهُ الجميعُ فانَ لبنانَ عندَ ثوابتِه واِنَ الصياغةَ الجديدةَ مهما حملت من فذلكاتٍ لكنها مبقيةٌ على الحقِّ اللبناني ومحميةٌ بمعادلة: الاستخراجُ مقابلَ الاستخراج..بالمقابلِ فانَ الصهاينةَ على تقلُّبِ مواقفِهم وضيقِ خياراتِهم، وأقوى رسائلِهم كانت الضخَّ المقابلَ للغازِ لتجربةِ الانابيب، فهُم لم يُقدِموا على تجربةِ الضخِّ من البحرِ الى البر، بقاءً تحتَ سقفِ المعادلةِ اللبنانية، بل بَعثوا برسائلَ توضيحيةٍ يؤكدونَ فيها انها ليست عمليةَ استخراجٍ للغاز، لكي لا تَلقى رداً من قبلِ حزبِ الله، بحسَبِ القناةِ الثالثةَ عشرَ العبرية..وبحسَبِ كبارِ الضباطِ الصهاينة – ومنهم اللواءُ احتياط يتسحاق بريك – فانَ قيادةَ الجيشِ الصهيوني فَقَدت السيطرةَ في الضفةِ الغربية، وبحسَبِ الاحداثِ المتتاليةِ والمشاهدِ المتناقلةِ لعملياتِ الفلسطينيينَ فانَ الجيشَ العبريَ بوضعِه الحالي غيرُ مستعدٍّ للقتالِ بحسَبِ بريك، الذي دعا الى مراجعةٍ عميقةٍ لطريقةِ سلوكِ الجيشِ وثقافتِه التنظيميةِ وقيادتِه المليئةِ بالعيوب. فبأيِّ جيشٍ سيُقاتِلون؟..في اوكرانيا ارتفاعٌ لحدةِ القتال، ورسائلُ عاليةُ السخونةِ بَعثت بها موسكو معَ صواريخِها التي استهدفت العاصمةَ الاوكرانيةَ والعديدَ من المدنِ الرئيسية، مصحوبةً بتحذيرٍ من الرئيسِ فلاديمير بوتين بأنَّ الردَّ على ما اسماهُ الارهابَ الاوكرانيَ لن يقفَ عندَ حد..ومعَ وقوفِ لبنانَ والمنطقةِ والعالمِ امامَ حدودِ تطوراتٍ مهمة، يطلُ الامينُ العامُّ لحزبِ الله سماحةُ السيد حسن نصر الله عندَ الثامنةِ من مساءِ غدٍ الثلاثاء في كلمةٍ بالاحتفالِ الذي سيقيمُه حزبُ الله بمناسبةِ المولدِ النبويِّ الشريفِ واُسبوعِ الوَحدةِ الاسلاميةِ في الضاحيةِ الجنوبيةِ لبيروت..لولا برامج الحوار السياسي وضيوفها، لأمكن القول بلا اي مبالغة الا احد في لبنان يشعر بأن البلاد في الشهر الاخير من ولاية رئاسية، او ان هناك جلسة انتخاب رئاسي بعد ثلاثة ايام.فعلى المستوى الداخلي، المرشحون الجديون غير معلنين، اما ترشيحات الوقت الضائع فيدرك اصحابُها قبل الآخرين ان حظوظَهم معدومة، طالما يصرون على التحدي ورفض الحوار للوصول بالاستحقاق الى بر التوافق حول اولويات معينة، يصبح بعدها شخص الرئيس المقبل تفصيلا.والمفارقة في هذا الاطار، ان السياسي الوحيد الذي طرح برنامجا مفصلا بالاولويات، هو حتى اللحظة غير مرشح، بينما اللاهثون خلف ترشيحات وهمية لا يبيعون الناس الا الكلام الفارغ والشعارات الطنانة الرنانة، على نسق “بدنا وفينا”، علما ان جميع هؤلاء “ما بدن”. وفي الاساس، لو افترضنا “انو بدن”، فالواضح “انو ما فين”.اما على المستوى الخارجي، فالهمّ في مكان اخر، ذلك ان التطورات المتسارعة في الحرب الروسية-الاوكرانية باتت الشغل الشاغل. اما الملف اللبناني، فمتروك لزيارة سفير من هنا وتغريدة سفيرة من هناك، لا اكثر ولا اقل.غير ان الانشغال الدولي عن لبنان، يقابله اهتمام منقطع النظير بانجاز ملف الترسيم، الذي بلغ في الساعات الاخيرة درجة متقدمة جدا قد تتحول في اي وقت الى نهائية.وبناء عليه، أمل الرئيس العماد ميشال عون اليوم في إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما قطعت المفاوضات غير المباشرة التي يتولاها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين شوطاً متقدّماً، وتقلّصت الفجوات التي تم التفاوض في شأنها خلال الأسبوع الماضي.واعتبر الرئيس عون أنّ الوصول إلى اتفاق على ترسيم الحدود يعني انطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية الواقعة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، الأمر الذي سوف يحقق بداية دفع جديد لعملية النهوض الاقتصادي.دخلت روسيا وأوكرانيا مرحلة جديدة من الحرب، عسكريًا واستخباراتيًا . فبعد انفجار شاحنةٍ استهدف جسر "كيرتش" الذي يربط شبه جزيرة القرم بالأراضي الروسية، ما أدى إلى تعطيله بشكل جزئي، ردت روسيا اليوم بسلسلة من الهجمات على العاصمة الأوكرانية كييف.ويأتي التصعيد الروسي في وقتٍ عيَّن بوتين قائدًا جديدًا للعمليات سبق وشارك في الحرب الأهلية في طاجيكستان خلال التسعينيات، وفي حرب الشيشان الثانية في بداية الألفية الثالثة، وفي التدخل الروسي في سوريا الذي بدأ العام 2015.ديبلوماسيًا، تطور خليجي جديد في اتجاه روسيا، فالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يزور روسيا غدًا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وتأتي الزيارة في ظل برودة في علاقة الإمارات بواشنطن، بالتزامن مع برودة في العلاقات بين الرياض وواشنطن.لبنانيًا، انفجرت بين وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى الذي أعلن هذا المساء، عدم حضور جلسة مجلس القضاء الأعلى غدًا، التي دعا إليها وزير العدل، وذلك إلتزاماً بقسمه، وإيماناً منه بإستقلالية عمل مجلس القضاء الأعلى، وبعدم تكريس ما يمسّ هذه الإستقلالية، معتبرًا أن التدخل السياسي يَظهر من خلال دعوة وزير العدل إلى إجتماعٍ لمجلس القضاء الأعلى، ووضعِه جدولَ أعماله.هذا يعني أن جلسة الغد طارت، ولا تعيينَ لقاضِ رديف في قضية المرفأ.رئاسيًا وحكوميًا، وحتى ترسيمًا، يُنتظر ما سيعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله غدًا. أما مصرفيًا، فغدًا سيكون وضع المصارف مثلما كان عليه بعد قرار الإقفال الاسبوع الفائت.البداية من الاستنفار الصحي لمواجهة تفشي وباء الكوليرا حيث سجِّلت إصابات في عرسال، بعد عكار.