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لبنان
الخلاف على إسم واحد مستمرّ
Lebanon 24
10-10-2022
|
17:00
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لوحظ أن عدداً من النواب التغييريين غادروا البلد عشية موعد الجلسة الثانية لإنتخاب رئيس الجمهورية، مما يُرجح إستمرار الخلاف بينهم على إسم مرشح واحد من الشخصيات المتداولة في إجتماعاتهم، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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