الملف الحكومي الى حافة الهاوية... والرئاسي ينتظر "الأم الحنون"

كتب فادي عيد في" الديار": كل الخيارات باتت مطروحة، ولكن حتى الآن أحلاها مُرّ في حال استمرت الأمور على ما هي عليه من تعطيل وشروط وشروط مضادة، إلى أن تكون للإتصالات الدولية الجارية على قدم وساق، ومن ثم حركة الموفدين الغربيين باتجاه لبنان، دورها في ضبط إيقاع الساحة المحلية، بعدما تبين أن الصعوبات كبيرة والتعطيل الحكومي مستمر وكذلك الرئاسي، وعلى هذه الخلفية فإن التعويل قد يكون على زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إلى بيروت، نظراً لما للدور الفرنسي من تأثير، وإلا فالأمور ذاهبة إلى مزيد من الإرباكات، والتي قد تؤدي إلى شلل إضافي من شأنه أن يعطل ما تبقى من مؤسّسات في البلد. وهذه المخاوف التي عبّر عنها مساعد أمين الجامعة العربية حسام زكي خلال زيارته إلى بيروت، حيث كشف لمن التقاهم من مسؤولين لبنانيين عن القلق مما يحيط بلبنان وينذر بمخاطر قد تكون الأخطر على هذا البلد، ما يستدعي تقديم التنازلات من كل الأطراف، ولكن تبقى الأولوية هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وعليه أن هذا القلق والمخاوف لا ينحصر بالجامعة العربية، بل أعربت عنه أيضاً السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو خلال جولاتها الأخيرة على الرؤساء والمسؤولين اللبنانيين.

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وقالت مصادر سياسية موثوقة لـ"الجمهورية" بأنّ باب التأليف لم يُقفل، والامور ليست سوداوية بالشكل الذي يتمّ تصويره، بل انّ حركة الوسطاء جارية على قدم وساق لإخراج الحكومة من حقل التعقيدات العالقة فيه. فالمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يقوم باتصالاته على بعض الخطوط، فيما يتولّى "حزب الله" عملية تليين موقف رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل. وبالتالي الامور ليست مقفلة حتى الآن، بل قابلة لأن تؤدي إلى انفراج في اي لحظة".وبحسب المعلومات الموثوقة، انّ الوسطاء العاملين على خط اخراج الحكومة من التعقيدات لم ييأسوا حتى الآن من إمكان ان تبصر الحكومة النور في غضون ايام قليلة، الّا انّهم حدّدوا لأنفسهم فرصة لنجاح مهمتهم، تنتهي في مهلة اقصاها 15 تشرين الاول الجاري، اي بعد 4 ايام، فإنّ نجحت مساعيهم كان به، وإن لم تنجح فسينفضوا يدهم من هذا الملف نهائياً".وتؤكّد المعلومات، انّ التوجّه الذي يُعمل عليه هو اخراج صيغة حكومية على اساس الصيغة التي تقدّم بها الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، معدّلة في عدد من وزرائها، وليس في معظم وزرائها المسيحيين، كما يطرح النائب جبران باسيل مدعوماً من رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث يطال التعديل فقط خمسة وزراء على الاكثر، هم الوزراء الذين جرى تداول اسمائهم.