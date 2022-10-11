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لبنان

السرقات مستمرة... اليكم ما حصل في بلدة بينو العكارية

Lebanon 24
11-10-2022 | 00:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام عدد من اللصوص بقطع وسرقة كابلات خطوط الهواتف الأرضية التابعة لشركة "اوجيرو" على طريق عام بلدة بينو العكاريّة وفروا الى جهة مجهولة.
 
 

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سرقة

اوجيرو

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