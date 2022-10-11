السرقات مستمرة... اليكم ما حصل في بلدة بينو العكارية

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام عدد من اللصوص بقطع وسرقة كابلات خطوط الهواتف الأرضية التابعة لشركة "اوجيرو" على طريق عام بلدة بينو العكاريّة وفروا الى جهة مجهولة.



