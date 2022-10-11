واشنطن تستعجل الترسيم وتطلب الرد اللبناني قبل الاربعاء

تسلم لبنان منتصف الليلة الماضية المسودة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل تفي بكل متطلباته، وإذا سارت الأمور على ما يرام، فإن جهود الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين يمكن أن تؤدي إلى "اتفاق تاريخي"، وفق كلام نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب.

وتؤكد مصادر معنية بملف الترسيم أن الإدارة الأميركية تريد ان تحصل على الجواب اللبناني على النص قبل يوم الاربعاء، مضيفة "لا نعلم ما الذي تتضمنه المسودة وبالتالي الإفراط في التفاؤل كحال الإفراط في التشاؤم ليس في محله، فنحن في حالة ترقب لما ستتضمنه الصيغة-المسودة خاصة وأن لبنان لن يقبل اي تعديل بمس بالحدود أو يقود الى التطبيع"، قائلة: "لبنان يوافق على تعديلات لغوية لا تمس الجوهر، وإلا الاتفاق لا يمر".

وقالت المصادر "ان الاميركيين يبدون استعجالا لتوقيع الاتفاق قبل الانتخابات الاسرائيلية بأسبوعين، والذي سيكون بمثابة ضربة لبنيامين نتانياهو"، مضيفة "اذا صحت هذه التسريبات فإن الاتفاق سيوقع قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون".