جهة حزبية تطلب كمية حليب أطفال للتخزين

تفيد المعلومات "ان جهة حزبية فاعلة طلبت من وكيل احدى الشركات العالمية التي تنتج حليب اطفال مجفف، الحصول على ألفي صندوق لكافة الفئات العمرية، واشترطت ان تكون مدة صلاحية التخزين سنتين".

ووفق المعلومات فان الطلب ليس الاول من نوعه بل سبقته طلبات مماثلة للحصول على كميات من المواد الغذائية الأساسية، بتواريخ صلاحية تصل الى ثلاث سنوات".

وكشف مصدر مطلع "أن الشركة المنتجة لحليب الاطفال رفضت الطلب المقدم اليها، لان تخزين هذه الكمية دفعة واحدة سيتسبب بنقص حاد في السوق اللبناني".

اضاف المصدر "أن لا حاجة ملحة لهذه الكمية، لكن الطلب هو خطوة إستباقية تحسباً لامكان وقوع أحداث حربية أو أمنية".