Advertisement

لبنان

جهة حزبية تطلب كمية حليب أطفال للتخزين

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-10-2022 | 01:45
A-
A+
Doc-P-999074-638010740511846808.jpg
Doc-P-999074-638010740511846808.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تفيد المعلومات "ان جهة حزبية فاعلة طلبت من وكيل احدى الشركات العالمية التي تنتج حليب اطفال مجفف، الحصول على ألفي صندوق لكافة الفئات العمرية، واشترطت ان تكون مدة صلاحية التخزين سنتين".

 

ووفق المعلومات فان الطلب ليس الاول من نوعه بل سبقته طلبات مماثلة للحصول على كميات من المواد الغذائية الأساسية، بتواريخ صلاحية تصل الى ثلاث سنوات".

 

وكشف مصدر مطلع "أن الشركة المنتجة لحليب الاطفال رفضت الطلب المقدم اليها، لان تخزين هذه الكمية دفعة واحدة سيتسبب بنقص حاد في السوق اللبناني".

 

اضاف المصدر "أن لا حاجة ملحة لهذه الكمية، لكن الطلب هو خطوة إستباقية تحسباً لامكان وقوع أحداث حربية أو أمنية".

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:20 | 2022-10-11
05:00 | 2022-10-11
05:09 | 2022-10-11
06:00 | 2022-10-11
05:56 | 2022-10-11
05:48 | 2022-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website