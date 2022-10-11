انفتاح سعودي على هذا الفريق السياسي

لا تزال المملكة العربية السعودية ترفض اي سعي للتقارب مع حزب الله واي مهادنة معه، على الرغم من ان العلاقة بين الرياض وطهران تمر بنوع من الهدنة السياسية والاعلامية مع ترجيح مسار التقارب على الخلاف.

ويبدو ان هذا الموقف السعودي لا ينطبق على حلفائه السنّة، اذ تقوم الرياض بتقارب مدروس مع بعض الشخصيات والقوى السياسية السنّية المتحالفة مع الحزب في اطار مساع مستمرة للانفتاح على كامل القوى السنّية.

وتعتبر مصادر مطلعة "ان السعودية ليست في وارد معاداة اي طرف سنّي في لبنان بل ستعمل على التواصل مع الجميع تمهيدا لاحتمال معاودتها الانخراط السياسي الواسع في الشأن اللبناني".