Advertisement

لبنان

الانتخابات الرئاسية على وقع الترسيم: رئيس يشبه المرحلة

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
11-10-2022 | 04:00
A-
A+
Doc-P-999083-638010763345779901.jpg
Doc-P-999083-638010763345779901.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بات محسوماً، وبحسب معظم المعطيات،أن جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية لن تؤدي الى فوز اي مرشح وانتقاله الى قصر بعبدا بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، اذ ان التشرذم الحاصل بين القوى السياسية لا يزال على حاله، لا بل تعمق في الاسابيع الماضية ولم يتمكن بالتالي اي مرشح من ان يستقطب قوى ونوابا جددا لصالحه.
Advertisement

في الاصل لا يمكن تقييم جلسة انتخاب الرئيس بمنطق عددي، اذ ان التوازنات العددية ليست وحدها من يحسم اسم الرئيس ومواصفاته، بل ان التطورات والظروف السياسية، الاقليمية والدولية، لها دور حاسم في تحديد شخصية الرئيس المقبل.

يمثل رئيس الجمهورية في لبنان الرؤية السياسية المقبلة للبلد، فمثلاً عندما حاول "حزب الله" وفريقه السياسي الذهاب بعيداً في السيطرة على المؤسسات الدستورية بعد الفوز بالانتخابات النيابية تم انتخاب ميشال عون رئيساً ليوحي إنتخابه بالمرحلة المقبلة التي سينكفئ فيها العرب عن الواقع السياسي.

واليوم سيكون الرئيس نتاج التطورات الاقليمية والدولية ومؤشرا للمرحلة المقبلة، خصوصا في ظل الحراك السريع الحاصل في المنطقة والعالم، لذلك، وبالتوازي مع التسوية الحدودية التي تنقل لبنان من مرحلة سياسية الى اخرى، قد تكون احتمالات ايصال رئيس قادر على ادارة هذه التسوية مرتفعة جدا.

في ظل المساعي الاميركية الكبيرة والتي تتكثف يوميا من اجل الوصول الى حل في موضوع ترسيم الحدود، يبدو واضحا ان واشنطن لا تريد الصدام مع "حزب الله" وقطع طريق التواصل معه، وعليه فإنها لن تدعم اي توجه رئاسي صدامي او استفزازي بالنسبة لحارة حريك، فمن يريد فتح هكذا اشتباك كان سيفتحه بحجة الحدود البحرية واستخراج الغاز.

واضافة الى القاعدة الاولى، يجب ان يكون الرئيس قادرا على تحقيق توازن بين واشنطن و" حزب الله" وهذا امر يفرض تراجعاً للحزب ايضا عن مرشحيه الاساسيين، خصوصا ان ادارة ملف التنقيب والاستخراج تحتاج الى توازن كبير يضمن استفادة لبنان من ثروته وعدم تضييعها بسبب الاشتباك السياسي.

وترى المصادر ان العودة العربية الى لبنان، والتي ستصبح امراً واقعا في عهد الرئيس المقبل، يجب ان تستند الى شخصية رئاسية تتقبلها دول الخليج تحديداً، وهذا امر لا يعارضه الحزب بل يفضل حصوله من اجل تخفيف اعباء الازمة الحالية وفتح افاق جديدة للبنان كان قد خسرها في السنوات الماضية، لذلك فإن الكباش الرئاسي اليوم يهدف لتمرير الوقت قبل الذهاب الى الاتفاق على شخصية تناسب المرحلة بشكل كامل.. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:20 | 2022-10-11
05:00 | 2022-10-11
05:09 | 2022-10-11
06:00 | 2022-10-11
05:56 | 2022-10-11
05:48 | 2022-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website