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لبنان

وصول مدير شركة توتال الى بيروت صباحاً

Lebanon 24
11-10-2022 | 02:34
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 وصل مدير شركة TOTAL الفرنسي  laurent Vivier، الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت صباح اليوم.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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شركة توتال

مطار رفيق الحريري

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