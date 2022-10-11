ميقاتي رأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمكافحة انتشار الأوبئة.. وسلسلة قرارات للحد من انتشار الكوليرا

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمكافحة انتشار الاوبئة وشارك فيه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي،وزير الصحة العامة فراس الأبيض، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير البيئة ناصر ياسين ، وزير الصناعة جورج بوشكيان، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن.

بعد الاجتماع قال وزير الصحة: "عقدت اللجنة الوزارية المتعلقة بوباء الكوليرا اجتماعها الاول، وتم البحث في آخر المستجدات المتعلقة بوباء الكوليرا وانتشاره في لبنان، كما تم شرح الوضع الميداني ان كان بموضوع تأمين المياه او الصرف الصحي والإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار الوباء من قبل الوزارة والشركاء الدوليين، بالإضافة الى خطة وزارة الصحة العامة للترصد والتعامل مع الإصابات المحتملة. وبعد النقاش تم اتخاذ القرارات التالية:

اولا: تأمين الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الشركاء الدوليين لمحطات ضخ المياه ومحطات الصرف الصحي خاصة بالإضافة الى تأمين المعقمات اللازمة لتوزيعها على مؤسسات المياه، إضافة الى البلديات وصهاريج توزيع المياه، وهذا الامر سيتم بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات والجمعيات الأهلية وعلى رأسها الصليب الاحمر اللبناني.

ثانيا: الطلب من المجتمع الدولي وخاصة المنظمات التي تعنى بشؤون النازحين القيام بواجباتها وتأمين ما يسمح بإيجاد بيئة صحية سليمة للنازحين والحد من اية اثار جانبية على البلد المضيف، وفي هذا السياق دعا الرئيس ميقاتي الى اجتماع مع الهيئات والمنظمات الدولية سيعقد غدا في السراي.

ثالثا: الطلب من وزارة المالية التسريع بدفع المستحقات للبلديات وللعاملين في المستشفيات الحكومية .

رابعا:الطلب من وزارة الزراعة تكثيف القيام بالفحوصات اللازمة للمنتوجات الزراعية المستوردة او المنتجة محليا.

خامسا: تفعيل نقاط الرقابة الصحية على المعابر مع اخذ الاجراءات المناسبة من فحوصات وإرشادات مع التشدد بإجراءات المراقبة بالتعاون مع الاجهزة الامنية والمنظمات الدولية.

سادسا:الطلب من وزارة الصحة العامة استكمال الاجراءات التي أعلن عنها في خطة الاستعداد والمواجهة لوباء الكوليرا والتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتأمين اللقاح وخاصة للاستعمال في أماكن التجمعات الكبيرة المغلقة مثل السجون وغيرها.وستعقد وزارة الصحة العامة مؤتمرا يوم الخميس بعد اجتماع لخلية الأزمة للتشدد اكثر في هذه الاجراءات.

اخيرا، الطلب من وزارة الاعلام بذل كل الجهود المطلوبة والتعاون مع الوزارات المعنية والمنظمات الدولية لتكثيف حملاتها التوعوية على كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وشبكات التواصل الاجتماعي.

اسئلة

هل آمنت الطاقة لمضخات الصرف الصحي؟

أجاب: أمنت الطاقة لهذه المحطات من خلال الكهرباء التي أمنتها مؤسسة كهرباء لبنان او عبر المازوت الذي تم تأمينه من قبل الشركاء الدوليين لمحطات رفع المياه المبتذلة، مما سمح لنا بحل مشكلة المياه الملوثة في المخيمات وغيرها.

وردا على سؤال عن عدد الاصابات ووضعها قال: "ما يجمع بين هذه الحالات أن غالبيتها هي من النازحين السوريين، مما يزيد الاعتقاد بأن هناك انتشارا للوباء الموجود في سوريا في لبنان. ان ما يشكل أرضية خصبة لانتشار الوباء في لبنان هو غياب الخدمات الأساسية في اماكن تجمع اللاجئين من مياه سليمة او صرف المياه الصحية.