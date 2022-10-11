يزبك: سنشارك في جلسة الخميس المقبل

أكد النائب غياث يزبك أن "القوّات ستشارك في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الخميس المقبل.

وقال في حديث إلى "صوت كل لبنان": "مع احترامنا لذكرى 13 تشرين ولكن لا يمكن خوض هذا الموضوع من زوايا سياسية".

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وعن مرشّحي نوّاب التغيير ناصيف حتّي وزياد بارود وصلاح حنين، اعتبر أنهم شخصيّات محترمة ولكن "نحن لا نرى أنّ أحداً منهم يلعب دور الرئيس المنقذ للبنان في هذا الظرف الذي نمر فيه".



وشدد على أن "القوّات ليست في وارد ترشيح شخصيّة أخرى غير النائب ميشال معوّض لأنّها ترى فيه كل الصفات الوطنيّة والسياسيّة ولديه كل القدرات المهنية والتجربة السيادية التي تدفع القوات إلى الوقوف معه حتى النهاية"، مشيرا إلى أنه "رئيس تحدٍ لكل ما يعيق إعادة بناء الدولة".



وعن المرحلة التي تلي توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، رأى أنها ستكون "مرحلة تحد كبير جدا"، معربا عن خشيته من أن "تذهب ثروة لبنان سدًى بسبب المنظومة الفاسدة وغرق الدولة بالفساد والمحاصصات".