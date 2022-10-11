Advertisement

لبنان

باسيل من بكركي: أولويّتنا في الأسابيع المقبلة هي انتخاب رئيس

Lebanon 24
11-10-2022 | 03:06
A-
A+
Doc-P-999101-638010798317525851.jpeg
Doc-P-999101-638010798317525851.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

سلّم رئيس" التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، نسخة من ورقة الأولويات الرئاسية التي كان حددها في مؤتمره الصحافي الأخير.

 
Advertisement

وبعد اللقاء، قال باسيل: "لا يمكن القول انّنا لا نريد الفراغ وفي الوقت عينه لا نريد التفاهم مع أحد، وأولويّتنا في الأسابيع المقبلة هي انتخاب رئيس".

 
وأضاف: "نلتمس من فخامة الرئيس وغبطة البطريرك القيام بالجهد والاتصالات الضرورية لتسهيل التواصل بين الافرقاء، وورقتنا تفتح الباب للبحث في الاسماء حتى لا نبقى نتحدث بالاوهام".
 

وتابع: "سنشكل وفودا من التكتل لزيارة سائر المرجعيات لطرح مقاربتنا واولوياتنا التي وضعناها في الورقة، لأن الانتظار موت بطيء".

 

وأدرف قائلا: "ارتأينا في مقاربتنا ان نسعى للتفاهم ليس على شخص ومواصفات بل على برنامج وقضايا وطنية وطرحناها مع غبطة البطريرك وكان التفاهم كاملا".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:20 | 2022-10-11
05:00 | 2022-10-11
05:09 | 2022-10-11
06:00 | 2022-10-11
05:56 | 2022-10-11
05:48 | 2022-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website