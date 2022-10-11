باسيل من بكركي: أولويّتنا في الأسابيع المقبلة هي انتخاب رئيس

سلّم رئيس" التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، نسخة من ورقة الأولويات الرئاسية التي كان حددها في مؤتمره الصحافي الأخير.
وبعد اللقاء، قال باسيل: "لا يمكن القول انّنا لا نريد الفراغ وفي الوقت عينه لا نريد التفاهم مع أحد، وأولويّتنا في الأسابيع المقبلة هي انتخاب رئيس".
وتابع: "سنشكل وفودا من التكتل لزيارة سائر المرجعيات لطرح مقاربتنا واولوياتنا التي وضعناها في الورقة، لأن الانتظار موت بطيء".
وأدرف قائلا: "ارتأينا في مقاربتنا ان نسعى للتفاهم ليس على شخص ومواصفات بل على برنامج وقضايا وطنية وطرحناها مع غبطة البطريرك وكان التفاهم كاملا".