باسيل من بكركي: أولويّتنا في الأسابيع المقبلة هي انتخاب رئيس

سلّم رئيس" التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، نسخة من ورقة الأولويات الرئاسية التي كان حددها في مؤتمره الصحافي الأخير.

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وبعد اللقاء، قال باسيل: "لا يمكن القول انّنا لا نريد الفراغ وفي الوقت عينه لا نريد التفاهم مع أحد، وأولويّتنا في الأسابيع المقبلة هي انتخاب رئيس".

وأضاف: " نلتمس من فخامة الرئيس وغبطة البطريرك القيام بالجهد والاتصالات الضرورية لتسهيل التواصل بين الافرقاء، وورقتنا تفتح الباب للبحث في الاسماء حتى لا نبقى نتحدث بالاوهام".