جديد المصارف: رجال الأمن يؤمنون التواصل بين الموظفين والمواطنين

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تشهد العمليات المصرفية في لبنان تدنيا ملحوظا جدا بسبب الاقفال التام او الجزئي الذي تشهده المصارف بأشكال مختلفة ومتفاوتة، وفي هذا الاطار، أكد مرجع مصرفي لـ"لبنان 24"، ان الامور لا يمكن ان تبقى على حالها، ولا يمكن ابدا الاكتفاء بالعمليات المصرفية التي يمكن ان يؤمنها الصراف الآلي وفي الوقت عينه لا يمكن تعريض المصارف والموظفين لمزيد من عمليات الاقتحام.لذلك، من المتوقع ان تعود المصارف الى العمل معتمدة الخطة الأولى التي أعلنت عنها بعد اقفالها الأول مع اضافة بعض التعديلات عليها لناحية تسهيل أخذ المواعيد ولناحية تعديل أطر الحماية الأمنية الممكنة.ويضيف المرجع انه من غير المستبعد ان يتخذ التواصل بين المستخدمين وموظفي المصارف شكلا واسلوبا جديدين ،فقد يكون الحلّ في اجراء العمليات من دون الدخول الى المصرف عبر اعطاء المعلومات اللازمة للموظف عن بعد او هاتفيا، مع تكقّل رجال الأمن بنقل الاوراق والأموال بين الطرفين.