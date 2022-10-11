رئاسة الجمهورية: الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية "مرضية" للبنان

أعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان الرئاسة تسلمت من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب النسخة الرسمية النهائية المعدلة الذي تقدم به الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين للاتفاق في شأن الحدود البحرية الجنوبية، مشيراً إلى ان الصيغة النهائية للعرض مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية.

وأضاف مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: نأمل ان يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في اقرب وقت ممكن، مؤكدا ان الرئيس ميشال عون سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية تمهيداً للإعلان رسمياً عن الموقف الوطني الموحد.