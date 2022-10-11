ارتفاع في أسعار المحروقات.. كم بلغت اليوم؟

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباحاً جدول جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:





- بنزين 98 أوكتان: 734000 (+7000)



- بنزين 95 أوكتان: 717000 (+7000)



-المازوت :850000 (+19000)



الغاز: 434000 (+3000)

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