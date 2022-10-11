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لبنان

ارتفاع في أسعار المحروقات.. كم بلغت اليوم؟

Lebanon 24
11-10-2022 | 04:06
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صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباحاً جدول جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:


- بنزين 98 أوكتان: 734000 (+7000)

- بنزين 95 أوكتان: 717000 (+7000)

-المازوت :850000 (+19000)

الغاز: 434000 (+3000)
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