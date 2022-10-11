بدء جلسة لجنة المال والموازنة لمتابعة تعديل قانون رفع السرية المصرفية

التأمت جلسة لجنة المال والموازنة بحضور وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض، لمتابعة تعديل قانون رفع السرية المصرفية ودرس مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض البنك الدولي المرتبطة بتعزيز الاستجابة لكوفيد 19.

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