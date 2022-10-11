Advertisement

لبنان

بدء جلسة لجنة المال والموازنة لمتابعة تعديل قانون رفع السرية المصرفية

Lebanon 24
11-10-2022 | 04:56
A-
A+
Doc-P-999120-638010868149649589.jpg
Doc-P-999120-638010868149649589.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التأمت جلسة لجنة المال والموازنة بحضور وزير الصحة  في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض، لمتابعة تعديل قانون رفع السرية المصرفية ودرس مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض البنك الدولي المرتبطة بتعزيز الاستجابة لكوفيد 19.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
بدء جلسة لجنة المال والموازنة بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل لمتابعة تعديل قانون رفع السرية المصرفية
lebanon 24
11/10/2022 16:27:56 Lebanon 24 Lebanon 24
إجتماع في مجلس النواب بين لجنة المال والموازنة وبعثة الإتحاد الأوروبي التي تضم 20 سفيراً
lebanon 24
11/10/2022 16:27:56 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب جميل السيّد من مجلس النواب: لا بدّ من توجيه الشكر للجنة المال والموازنة على الجهود التي بذلوها في الأشهر الماضية وبمشاركة نواب من خارج اللجنة للعمل على تعديلات "مش معروف" رأسها من كعبها
lebanon 24
11/10/2022 16:27:56 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة المال والموازنة: هل يعقل ان لا تصدر احكام ديوان المحاسبة حول الحسابات المالية؟ وفي ذلك مخالفة للمادة ٨٧ من الدستور وانا اتحفظ على عدم احالة الحسابات واعتبر ذلك مخالفة
lebanon 24
11/10/2022 16:27:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة المال والموازنة

السرية المصرفية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-10-11
05:20 | 2022-10-11
06:00 | 2022-10-11
09:04 | 2022-10-11
08:58 | 2022-10-11
08:54 | 2022-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website