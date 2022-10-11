هل سيلتقي عون رئيسي المجلس النيابي والحكومة؟

فيما أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه سيجري المشاورات اللازمة حول المسألة الوطنية المتصلة بالنسخة الأخيرة المعدلة للاقتراح الذي تقدم به الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين تمهيدا للإعلان رسميا عن الموقف الوطني الموحد، أكدت مصادر مطلعة أن لا لقاء اليوم بين رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، إلا أنها أشارت الى ان اللقاء ممكن في اي وقت في الساعات المقبلة.

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